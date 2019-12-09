"Московский патруль": суд вынес приговоры конвоирам

Красногорский городской суд Московской области огласил приговор по делу конвоиров, отвечавших за контроль над участниками банды убийц с трассы М4 "Дон", но допустивших нарушения, из-за которых те совершили попытку побега.

Конвоиры нарушили требования нормативных актов, которые регулируют порядок сопровождения подсудимых в здание суда. Инцидент произошел, когда пятерых подозреваемых бандитов перемещали всего два конвоира. Подсудимые напали на сотрудников, завладели их оружием и ранили бойца Росгвардии.

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