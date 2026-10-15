"Качество жизни": врач рассказал, помогает ли тяжелое одеяло от бессонницы

Почему под тяжелым одеялом одни засыпают быстрее, а другим становится только тревожнее? Правда ли, что глубокое давление на тело мозг воспринимает как объятие любимого человека? Может ли такое одеяло реально уменьшить ночные пробуждения и помочь при тревожности или СДВГ?

Чем опасно слишком тяжелое одеяло? Как правильно подобрать вес одеяла под свой индекс массы тела? Кому модный способ борьбы с бессонницей лучше вообще не пробовать?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответил терапевт, сомнолог, пульмонолог Дмитрий Дуйкин.