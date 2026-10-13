"Новости дня": в России разработали не имеющий мировых аналогов ингалятор от астмы

В России разработали не имеющий мировых аналогов ингалятор от астмы. В одном устройстве есть сразу три вещества. Такой комбинации молекул не существует ни у одного производителя на планете. Новый препарат упростит жизнь пациентам.

По оценкам специалистов Минздрава, число россиян с бронхиальной астмой приближается к 10 миллионам. Это одна из самых важных проблем здравоохранения. Для снижения рисков пациентам необходима терапия, которая одновременно расширяет бронхи и борется с воспалением. Три компонента в одном ингаляторе – это отказ от нескольких устройств и улучшение качества жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.