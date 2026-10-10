"Качество жизни": врач рассказал о методах борьбы с тревожностью

Жизнь в мегаполисе давно научила жителей быть собранными: работа, учеба, дедлайны, новости, пробки, уведомления, кредиты, планы и постоянное ощущение, что нужно успеть больше. Однако что, если тревога перестала быть временной реакцией и стала фоном жизни? Какие органы страдают от постоянной тревоги? Как понять, где обычное волнение перед важным событием, а где тревожное расстройство?

Как проявляется паническая атака? Какие привычки жителей большого города усиливают тревогу? Почему советы "успокойся", "не накручивай" и "просто отвлекись" часто не помогают, а только заставляют человека чувствовать себя виноватым? Можно ли справиться с тревогой без таблеток? Когда нужна помощь психолога, психотерапевта или психиатра?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответил врач-психотерапевт центра ментального здоровья Александр Кудряшов.