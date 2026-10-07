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07 октября, 10:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказал, кому стоит принимать коэнзим Q10

"Качество жизни": врач рассказал, кому стоит принимать коэнзим Q10

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Коэнзим Q10: полезная добавка или очередной бесполезный БАД? Правда ли, что он помогает при сердечной недостаточности, мигренях и мышечных болях на фоне статинов? Может ли он реально прибавить сил или это очередной рекламный ход для жителей мегаполиса?

Какая форма лучше – убихинон или убихинол? С какими лекарствами коэнзим Q10 не совместим? Кому точно его не стоит принимать?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответил врач-терапевт, врач общей практики Святослав Купенин.

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