"Качество жизни": врач рассказала о пользе вакуумных банок

Старый метод – новый тренд: почему вакуумные банки снова популярны? Почему после вакуумных банок остаются характерные темные круги? Это действительно выходят токсины? Может ли процедура уменьшить мышечную боль?

Чем современные вакуумные банки отличаются от тех, которые ставили в детстве? Нужно ли терпеть сильную боль ради эффекта? Когда банки могут принести больше вреда, чем пользы?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач ЛФК и спортивной медицины, физиотерапевт Дарья Кавуненко.