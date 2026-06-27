"Качество жизни": дерматолог рассказала, как правильно использовать SPF-крем

Какие проблемы с кожей могут возникнуть из‑за солнца? Какой SPF стоит выбирать и как часто его обновлять? Какие процедуры для лица безопасны летом, а какие стоит отложить?

Какие продукты особенно полезны для кожи, а какие, наоборот, могут ускорить появление морщин? И какие БАДы бесполезны и могут навредить?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-косметолог, дерматолог, венеролог, трихолог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Елена Хофман.