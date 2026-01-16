Форма поиска по сайту

16 января, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказала, как вовремя узнать о риске инфаркта и инсульта

"Атмосфера": температура воздуха до минус 8 градусов ожидается в Москве днем 16 января

Температура до минус 20 градусов ожидается в Москве 17 января

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 764 мм ртутного столба 16 января

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 86% 16 января

"Новости дня": в Госдуме поддержали ужесточение госконтроля за домашними животными

Ночь на 18 января может стать одной из самых холодных в столичном регионе с начала зимы

Более 1,2 млн раз школьники и учителя воспользовались подборкой "Подготовка к ЕГЭ" в МЭШ

Скидка на оплату услуг ЖКХ достигла 50% для многодетных семей в Подмосковье

Короткая рабочая неделя ждет россиян в феврале

Поможет ли узнать о риске инфаркта или инсульта измерение шеи? Как действительно узнать, грозит ли инфаркт и инсульт именно вам? Почему для этого важно измерять свою талию?

По какой шкале можно определить риск подобных проблем? За какими показателями важно следить? Какой чек-лист правил против инфаркта и инсульта?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-кардиолог ММНКЦ имени С. П. Боткина Мария Соколова.

Программа: Доктор 24
обществовидео

