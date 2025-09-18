"Доктор 24": врач рассказала, чем могут помочь тейпы

Что важно знать про кинезиотейпирование? В каких случаях тейпы могут помочь избавиться от боли, а когда они бесполезны?

Кому этот метод лечения поможет восстановиться после травмы, а кому уменьшить морщины? Поможет ли он исправить осанку?

Стоит ли верить такому лечению, если кинезиотейпирование до сих не признается доказательной медициной?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-терапевт Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами президента России Мария Веселова.