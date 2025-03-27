"Доктор 24": кардиолог перечислила симптомы проблем с сердцем

Какие симптомы могут указывать на проблемы с сердцем, даже если кажется, что все в порядке? Почему у некоторых повышается давление при стрессе, а у других – нет? Какой в норме должен быть пульс?

Действительно ди кофе вреден для сердца или он может быть полезным? Как понять, что боль в груди связана именно с сердцем, а не с другими органами?

На эти и другие вопросы в программе в программе "Доктор 24" ответила врач-кардиолог ГКБ имени Ерамишанцева Валентина Грачева.