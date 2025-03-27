Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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27 марта, 12:00

Общество

"Доктор 24": кардиолог перечислила симптомы проблем с сердцем

"Доктор 24": кардиолог перечислила симптомы проблем с сердцем

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Какие симптомы могут указывать на проблемы с сердцем, даже если кажется, что все в порядке? Почему у некоторых повышается давление при стрессе, а у других – нет? Какой в норме должен быть пульс?

Действительно ди кофе вреден для сердца или он может быть полезным? Как понять, что боль в груди связана именно с сердцем, а не с другими органами?

На эти и другие вопросы в программе в программе "Доктор 24" ответила врач-кардиолог ГКБ имени Ерамишанцева Валентина Грачева.

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