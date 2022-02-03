"Доктор 24": вредные молочные продукты

Специалисты отмечают, что не все молочные продукты одинаково полезны. Некоторые приводят к лишнему весу, сахарному диабету, молочнице, остеопорозу и раку простаты.

От каких молочных продуктов стоит отказаться? Об этом – в программе "Доктор 24".