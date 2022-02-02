Прокуратура начала проверку после остановки канатной дороги в Сочи

Фото: МЧС России

Прокуратура Краснодарского края начала проверку после остановки канатной дороги на сочинском курорте "Красная Поляна". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Остановка канатной дороги, проходящей на высоте 900–1 300 метров над уровнем моря, произошла 2 февраля. В момент возникновения неполадок на ней находились несколько человек. Они были оперативно эвакуированы, никто из них не пострадал.

В региональном МЧС России сообщили, что причиной случившегося мог стать скачок напряжения. Также из возможных причин рассматривается сбой программы.

