В МЧС назвали причину остановки канатной дороги на "Красной Поляне"

Видео: МЧС России по Краснодарскому краю

Причиной остановки канатной дороги на сочинском горном курорте "Красная Поляна" стал скачок напряжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"В результате скачка напряжения на горнолыжном курорте произошла остановка кресельной канатной дороги, проходящей на высоте 900–1 300 метров над уровнем моря", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в зимний период данной канатной дорогой пользуются только горнолыжники.

2 февраля на сочинском горном курорте "Красная Поляна" остановилась канатная дорога. В момент возникновения неполадок на ней находились несколько человек. Они эвакуированы, никто из них не пострадал.

Сообщалось, что остановку канатной дороги мог спровоцировать сбой программы.