"Доктор 24": фруктово-овощная радуга

Как цвет овощей и фруктов влияет на здоровье организма? Почему важно есть овощи и фрукты разных цветов?

Кому особенно полезно есть помидоры и гранат, кому – морковь и хурму, а кому – брокколи и зелень? Об этом – в программе "Доктор 24".