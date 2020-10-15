"Доктор 24": профилактика рака груди

Блогер Анна Арутюнова отправилась к докторам, чтобы ответить на самые главные вопросы о здоровье.

Как заподозрить рак груди на ранней стадии? И что нужно делать, чтобы снизить риск развития этой болезни? Об этом – в программе "Доктор 24".