"Познавательный фильм": "Москва O2"

Чем мы дышим в метро, аэропорту и небоскребах? Откуда поступает воздух в закрытые помещения и насколько он отличается от уличного?

Кто и как обеспечивает очистку воздуха и следит за безопасностью систем? Об этом – в программе "Познавательный фильм".