Певец The Weeknd получил главный приз MTV Video Music Awards

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Главную награду MTV Video Music Awards 2020 получил канадский певец The Weeknd. Клип на песню Binding Lights признали лучшим в номинации "Видео года". Композиция также забрала награду как "Лучшая песня в стиле R&B". Об этом сообщает "Газета.ру".

Получая награды, The Weeknd заявил, что ему не до празднования. Он попросил справедливого правосудия в отношении Джейкоба Блейка и Брионны Тейлор. Первый был ранен, а вторая застрелена полицией.

Леди Гага получила награду MTV Video Music Awards 2020 в категории "Артист года". А за совместную песню "Rain on me" Гага с Арианой Гранде получили призы за "Лучшую совместную работу" и за "Лучшую съемку".

Гранде совместно с Джастином Бибером получили награду за клип "Stuck with U" в новой категории "Лучшее музыкальное видео, сделанное дома". Ее организовали в связи с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что финал отборочного тура на "Детское Евровидение" пройдет 25 сентября. Сам конкурс состоится в Варшаве 29 ноября.