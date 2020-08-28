Финал отборочного тура на "Детское Евровидение" состоится 25 сентября

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В Москве 25 сентября состоится финал национального отборочного тура на конкурс "Детское Евровидение-2020", сообщает РИА Новости. "Детское Евровидение" пройдет в Варшаве 29 ноября.

В пресс-службе "Академии Игоря Крутого" сообщили, что они уже начали принимать заявки на участие.

"К отбору приглашаются дети от 9 до 14 лет. Исполнитель должен быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов. Прислать заявку можно до 10 сентября 2020 года", – рассказали в пресс-службе.

Далее деятели российского шоу-бизнеса и интернет-голосование определят участника в "Детском Евровидении" от России.

В прошлом году Международный песенный конкурс "Детское Евровидение – 2019" выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор с песней Superhero.

Второе место завоевал Ержан Максим из Казахстана. Третьей стала певица из Испании Мелани Гарсия.