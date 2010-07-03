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20:31

Дробыш оценил новые правила Украины для участия в детском "Евровидении"

общество культура

20:31

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Фото: ТАСС/ZUMA/Pavlo Gonchar

Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш оценил решение Украины запретить выступавшим в России детям участвовать в "Евровидении".

"Мне кажется, они перешли ту грань, когда не вмешивают музыку в политику… Они забывают, что все, что в музыке делается, – для людей и ради людей. Мне кажется, что последнее дело – впутывать в эту историю детей", – цитирует RT слова Дробыша.

Дробыш предполагал, что с приходом Владимира Зеленского ситуация с вмешательством политики в музыку изменится, так как "он как артист понимает, что такое музыка". При этом он выразил мнение, что организаторы конкурса не смогут повлиять на сложившуюся ситуацию, а если изменения и произойдут, то только в худшую сторону.

Ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в детском "Евровидении" конкурсантам, выступавшим в России после 1 января 2014 года.

"Детское Евровидение-2018" проходило в Белоруссии в спорткомплексе "Минск-Арена". В нем принимали участие исполнители из 20 стран. Победителем конкурса стала исполнительница из Польши Роксана Венгиель.

Представительница России Анна Филипчук с песней Unbreakable ("Непобедимы") стала 10-й. Даниэль Ястремский из Белоруссии с композицией Time ("Время") занял 11-е место.

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общество культура

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