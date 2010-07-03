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Общество

24 ноября, 23:02

Участница из Польши выиграла "Детское Евровидение"

культура общество

Фото: ТАСС/Andrzej Grygiel/EPA

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение – 2019" выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор с песней Superhero, передает ТАСС. Девочка получила 278 баллов.

Второе место завоевал Ержан Максим из Казахстана. Третьей стала певица из Испании Мелани Гарсия.

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой с композицией A time for us оказался на 13-м месте. Ему дали 72 балла.

Мероприятие прошло в польском городе Гливице Участниками стали 19 стран. Польша впервые в истории "Детского Евровидения" одержала победу в конкурсе два раза подряд.

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие певцы в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз.

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