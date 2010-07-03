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17:28

Ержан Максим выступит на детском "Евровидении" от Казахстана

культура

17:28

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Фото: youtube.com/Голос Дети

Участник шоу "Голос. Дети" на Первом канале, певец Ержан Максим представит Казахстан на детском "Евровидении", рассказал министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев.

Песенное состязание состоится 24 ноября в городе Гливице в Польше. "Наша страна будет представлена подающим большие надежды юным вокалистом Ержаном Максимом", – написал Абаев на своей странице в Facebook.

Мальчик стал вторым в финале шестого сезона проекта. Позже Первый канал аннулировал итоги конкурса, в котором победила дочь Алсу – 10-летняя Микелла из команды Светланы Лободы. Решение было принято после результатов проверки, подтверждающих накрутку на голосовании.

Канал провел спецвыпуск шоу с участием финалистов. По решению руководства конкурса победили они все.

В мае Ержан Максим и Микелла Абрамова открыли финал конкурса "Детская Новая волна" в Крыму. Они исполнили премьерную песню "Это любовь", написанную Дмитрием Климашенко. Идея дуэта принадлежит продюсеру Игорю Крутому.

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культура

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