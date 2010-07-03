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12:49

Артисты отреагировали на решение Эрнста по шоу "Голос. Дети"

культура

12:49

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Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Телеведущий Максим Галкин, который ранее заявил, что не пустит своих детей на конкурс, подобный шоу "Голос. Дети", назвал решение Первого канала "мудрым".

Артист похвалил речь гендиректора канала Константина Эрнста и отметил, что руководство проекта достойно решило конфликт.

"Я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение. Это было замечательно, трогательно, классно, мы еще раз насладились потрясающими ребятами", – сказал Галкин в видеообращении в Instagram.

Телеведущий Иван Ургант отметил, что на детском вокальном конкурсе кипели "недетские страсти".

"На доброй ноте завершилась история с итогами шоу "Голос. Дети", – сказал Ургант в шоу "Вечерний Ургант".

Актер Станислав Садальский также похвалил Эрнста за справедливость и профессионализм.

"Справедливо. Всем сестрам по серьгам", – написал Садальский в Instagram.

Вечером 24 мая все финалисты шестого сезона шоу "Голос.Дети" были объявлены его победителями: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер, Микелла Абрамова.

Микелла Абрамова отказалась от участия в спецвыпуске.

Ранее Первый канал аннулировал решение итоги финала шестого сезона "Голос. Дети". Компания Group-IB, расследующая ход голосования, выявила факт массовой автоматизированной отправки SMS за одного участника.

Выяснилось, что в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров. С них отправили более восьми тысяч сообщений. Признаков кибератак или внутренних воздействий для изменения итогов голосования не зафиксировано.

Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что дочь Алсу Микелла Абрамова победила с большим отрывом. Зрители настаивали на пересмотре итогов. Первый канал начал проверку.

Известно, что на SMS и звонки поклонники потратили почти семь миллионов рублей. По опросу ВЦИОМ, порядка 61% зрителей, знакомых с результатами шестого сезона, назвали оценки победительницы необъективными.

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