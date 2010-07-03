Артисты отреагировали на решение Эрнста по шоу "Голос. Дети"

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Телеведущий Максим Галкин, который ранее заявил, что не пустит своих детей на конкурс, подобный шоу "Голос. Дети", назвал решение Первого канала "мудрым".

Артист похвалил речь гендиректора канала Константина Эрнста и отметил, что руководство проекта достойно решило конфликт.

"Я счастлив, что Первый канал нашел такое мудрое решение. Это было замечательно, трогательно, классно, мы еще раз насладились потрясающими ребятами", – сказал Галкин в видеообращении в Instagram.

Телеведущий Иван Ургант отметил, что на детском вокальном конкурсе кипели "недетские страсти".

"На доброй ноте завершилась история с итогами шоу "Голос. Дети", – сказал Ургант в шоу "Вечерний Ургант".

Актер Станислав Садальский также похвалил Эрнста за справедливость и профессионализм.

"Справедливо. Всем сестрам по серьгам", – написал Садальский в Instagram.

Вечером 24 мая все финалисты шестого сезона шоу "Голос.Дети" были объявлены его победителями: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер, Микелла Абрамова.

Микелла Абрамова отказалась от участия в спецвыпуске.

Ранее Первый канал аннулировал решение итоги финала шестого сезона "Голос. Дети". Компания Group-IB, расследующая ход голосования, выявила факт массовой автоматизированной отправки SMS за одного участника.

Выяснилось, что в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров. С них отправили более восьми тысяч сообщений. Признаков кибератак или внутренних воздействий для изменения итогов голосования не зафиксировано.

Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что дочь Алсу Микелла Абрамова победила с большим отрывом. Зрители настаивали на пересмотре итогов. Первый канал начал проверку.

Известно, что на SMS и звонки поклонники потратили почти семь миллионов рублей. По опросу ВЦИОМ, порядка 61% зрителей, знакомых с результатами шестого сезона, назвали оценки победительницы необъективными.