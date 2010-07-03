Дочь Алсу и Максим Ержан представили совместную песню

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Участники шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова и Ержан Максим записали совместную песню "Эта любовь", сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Наконец-то состоялся релиз нашего с Ержаном Максимом дуэта "Эта Любовь", – написала Абрамова в Instagram.

Также она поблагодарила продюсера Дмитрия Климашенко и авторов песни – Шера Остона и Дмитрия Тютлина.

В скором времени должен появиться клип на эту песню. Съемки прошли ранее.

Финал шестого сезона шоу, который состоялся 26 апреля, вызвал широкий общественный резонанс. Компания Group-IB выявила факт массовой автоматизированной отправки СМС за Абрамову. После этого первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона "Голос. Дети".

Позже состоялся спецвыпуск шоу, на котором всех финалистов, включая дочь Алсу, объявили победителями. При этом Абрамова от участия в спецвыпуске отказалась.