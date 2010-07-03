Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:38

Дочь Алсу и Максим Ержан представили совместную песню

культура

16:38

Поделиться в социальных сетях:

Фото: www.youtube.com/talant_box

Участники шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова и Ержан Максим записали совместную песню "Эта любовь", сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Наконец-то состоялся релиз нашего с Ержаном Максимом дуэта "Эта Любовь", – написала Абрамова в Instagram.

Также она поблагодарила продюсера Дмитрия Климашенко и авторов песни – Шера Остона и Дмитрия Тютлина.

В скором времени должен появиться клип на эту песню. Съемки прошли ранее.

Финал шестого сезона шоу, который состоялся 26 апреля, вызвал широкий общественный резонанс. Компания Group-IB выявила факт массовой автоматизированной отправки СМС за Абрамову. После этого первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона "Голос. Дети".

Позже состоялся спецвыпуск шоу, на котором всех финалистов, включая дочь Алсу, объявили победителями. При этом Абрамова от участия в спецвыпуске отказалась.

Первый канал заявил о новом финале шестого сезона шоу "Голос. Дети"

Читайте также

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика