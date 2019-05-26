Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:41

Дочь Алсу прокомментировала итоги шоу "Голос. Дети"

культура общество

18:41

Поделиться в социальных сетях:

Фото: youtube.com/Тhe Voice Kids Russia/Голос Дети

Дочь Алсу Микелла Абрамова, ставшая финалисткой шестого сезона "Голос.Дети", впервые за долгое время прокомментировала итоги шоу. Она выразила благодарность друзьям и подписчикам за поддержку на своей странице в Instagram.

"Даже на расстоянии я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала!", − написала юная певица. Она призналась, что ее мечта − "выйти на Сцену и быть частью этого суперпроекта − стала реальностью". "Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!" − подчеркнула Микелла Абрамова. Он также поблагодарила Первый канал, организаторов, наставников и поздравила с победой всех финалистов шоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Друзья!👫👭👬👫👭👬 Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей, за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала!🙏🏻 Конечно же, огромное спасибо Первому каналу @1tv , и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом Голос.Дети! Моя мечта -выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни! 🤩 У меня появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран. И именно вы - моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего!🙏🏻❤И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились - мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю!❤❤❤ 🎹🎻🥁 Вы - лучшие друзья! Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе! Поздравляю Роберт @robert_bagratyan , Нино @nino_chesner , Ержан @maksim_erjan , Миша @misha_voa , Настя @anastasia_sisauri_official , Валера @valerakuzakov_official ,Рената @tairova.renata , Мариам @mariam_abdelkader_official ! Ура!🎉🎉🎉С Победой! Команда Голос.Дети 6, вместе мы - сила! Ваша Мики😘 #especiallyformyfriends #голосдети6 #friendship #love #music #voice

Публикация от Mikella🌸 (@mikellaabramova)


24 мая состоялся спецвыпуск шоу "Голос.Дети", на котором гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов. Каждый победитель получил по 1 миллиону рублей. Микелла Абрамова отказалась от участия в спецвыпуске.

Ранее Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона "Голос. Дети". Компания Group-IB начала расследование
и выявила факт массовой автоматизированной отправки SMS за одного участника. Как выяснилось, в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров.

Скандал разгорелся, когда стал известно, что Микелла Абрамова одержала победу в конкурсе с большим отрывом. По результатам опроса ВЦИОМ, более 60% зрителей назвали оценки победительницы необъективными.

Читайте также

культура общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика