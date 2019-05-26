Дочь Алсу прокомментировала итоги шоу "Голос. Дети"

Дочь Алсу Микелла Абрамова, ставшая финалисткой шестого сезона "Голос.Дети", впервые за долгое время прокомментировала итоги шоу. Она выразила благодарность друзьям и подписчикам за поддержку на своей странице в Instagram.
"Даже на расстоянии я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала!", − написала юная певица. Она призналась, что ее мечта − "выйти на Сцену и быть частью этого суперпроекта − стала реальностью". "Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!" − подчеркнула Микелла Абрамова. Он также поблагодарила Первый канал, организаторов, наставников и поздравила с победой всех финалистов шоу.
24 мая состоялся спецвыпуск шоу "Голос.Дети", на котором гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов. Каждый победитель получил по 1 миллиону рублей. Микелла Абрамова отказалась от участия в спецвыпуске.
Ранее Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона "Голос. Дети". Компания Group-IB начала расследование и выявила факт массовой автоматизированной отправки SMS за одного участника. Как выяснилось, в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров.
Скандал разгорелся, когда стал известно, что Микелла Абрамова одержала победу в конкурсе с большим отрывом. По результатам опроса ВЦИОМ, более 60% зрителей назвали оценки победительницы необъективными.
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