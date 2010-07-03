Эрнст рассказал, что после шоу "Голос. Дети" чувствует себя обманутым

Фото: YouTube/The Voice Kids Russia/"Голос. Дети"

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса "Голос. Дети", включая дочь Алсу Микеллу Абрамову.

По его словам, в финале вокального конкурса "случилось то, что до сих пор обсуждает вся страна, то, чего никогда не было в этом проекте". При этом Эрнст отметил, что канал был готов к любым результатам расследования Group IB.

"Но расследование показало, что воздействие оказывалось. Мы не знаем, кто и зачем это сделал. Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, Первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников, и главное – дети", – сказал Эрнст в прямом эфире на Первом канале.

Также от подчеркнул, что проект "Голос.Дети" будет продолжаться и останется честным конкурсом.

"Победить в "Голосе" можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне", – сказал Эрнст.

Вечером 24 мая все финалисты шестого сезона шоу "Голос.Дети" были объявлены его победителями: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер, Микелла Абрамова.

Микелла Абрамова отказалась от участия в спецвыпуске.

Ранее Первый канал аннулировал решение итоги финала шестого сезона "Голос. Дети". Компания Group-IB, расследующая ход голосования, выявила факт массовой автоматизированной отправки SMS за одного участника.

Выяснилось, что в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров. С них отправили более восьми тысяч сообщений. Признаков кибератак или внутренних воздействий для изменения итогов голосования не зафиксировано.

Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что дочь Алсу Микелла Абрамова победила с большим отрывом. Зрители настаивали на пересмотре итогов. Первый канал начал проверку.

Известно, что на SMS и звонки поклонники потратили почти семь миллионов рублей. По опросу ВЦИОМ, порядка 61% зрителей, знакомых с результатами шестого сезона, назвали оценки победительницы необъективными.