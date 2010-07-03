Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск "Голос. Дети"

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, участвовавшая в шоу "Голос. Дети", не пришла на спецвыпуск проекта Первого канала.
Решение о проведении передачи с участием финалистов конкурса приняли после отмены результатов зрительского голосования, по которому Микелла считалась победительницей.
Поводом для пересмотра результатов стал выявленный факт массовой автоматизированной отправки SMS за одного участника.
Скандал разгорелся после того, как Микелла Абрамова победила с большим отрывом. Зрители настаивали на пересмотре итогов, после чего Первый канал начал проверку.
Известно, что на SMS и звонки поклонники потратили почти семь миллионов рублей. По опросу ВЦИОМ, порядка 61% зрителей, знакомых с результатами шестого сезона, назвали оценки победительницы необъективными.
На проекте "Голос. Дети" впервые аннулировали результаты голосования
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