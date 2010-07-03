Спецвыпуск с финалистами шоу "Голос. Дети" покажут 24 мая

Первый канал покажет в пятницу, 24 мая, специальный выпуск шоу "Голос. Дети", итоги которого были аннулированы 16 мая.
"Даже из самой непростой ситуации мы сможем выйти победителями", – говорится в ролике к эфиру. В пресс-службе Первого канала ТАСС не ответили на вопрос, будет ли заново выбираться победитель.
Однако там отметили, что к участию приглашены все девять финалистов. Выпуск запланирован на 21:30 мск. Пресс-секретарь Светланы Лободы сообщила, что певица не будет участвовать из-за концерта в Алма-Ате.
Ранее Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона "Голос. Дети". Компания Group-IB, расследующая ход голосования, выявила факт массовой автоматизированной отправки SMS за одного участника.
Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, победила с большим отрывом. Зрители настаивали на пересмотре итогов, после чего Первый канал начал проверку.
Известно, что на SMS и звонки поклонники потратили почти семь миллионов рублей. По опросу ВЦИОМ, порядка 61 процента зрителей, знакомых с результатами шестого сезона, назвали оценки победительницы необъективными.
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