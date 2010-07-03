Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"

Фото: ВКонтакте/Голос. Дети

Певица Алсу прокомментировала победу своей дочери Микеллы Абрамовой в вокальном проекте "Голос. Дети".

В интервью радиостанции "Серебряный дождь" певица заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры". При этом она заявила, что надеется на хороший исход событий.

"Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама", – заявила Алсу.

Ранее Первый канал аннулировал решение итоги финала шестого сезона "Голос. Дети". Компания Group-IB, расследующая ход голосования, выявила факт массовой автоматизированной отправки SMS за одного участника.

Выяснилось, что в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров. С них отправили более восьми тысяч сообщений. Признаков кибератак или внутренних воздействий для изменения итогов голосования не зафиксировано.

Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что дочь Алсу Микелла Абрамова победила с большим отрывом. Зрители настаивали на пересмотре итогов. Первый канал начал проверку.

Известно, что на SMS и звонки поклонники потратили почти семь миллионов рублей. По опросу ВЦИОМ, порядка 61% зрителей, знакомых с результатами шестого сезона, назвали оценки победительницы необъективными.