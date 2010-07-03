Пригожин оценил аннуляцию итогов финала шестого сезона шоу "Голос. Дети"

Фото: "ВКонтакте"/Голос. Дети

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал Москве 24 заявление Первого канала о том, что итоги финала шестого сезона "Голос. Дети" аннулируют. По его словам, если руководство канала приняло такое решение, то "все должны его уважать".

"Это очень грустно и печально, что дети становятся жертвой вот таких обстоятельств. Я понимаю Первый канал и проект "Голос", которому важна репутация. И то массовое возмущение, которое появилось в результате голосования, то негодование – это понятная реакция общества и людей на несправедливое решение", – отметил продюсер.

По словам Пригожина, если есть доказательства, что итоги финала сфальсифицированы, то в этом случае нужно еще раз провести голосование и "принимать заново решения".

Продюсер Максим Фадеев в разговоре с RT также прокомментировал решение Первого канала.

"Я уважаю тех, кто признает ошибки. Я абсолютно не верю в то, что Первый канал как-то спрограммировал всю эту ситуацию. Я уверен, что они точно так же являлись жертвами ситуации… Но при этом при всем я абсолютно убежден, что Первый канал не имел к этому никакого отношения. Если 24 мая опять состоится конкурс, то это ужасная идея. Но если это будет некий примирительный дружеский вечер, то это абсолютно правильно", – рассказал Фадеев.

Ранее Первый канал решил аннулировать итоги финала шестого сезона "Голос. Дети", в котором выиграла дочь Алсу. Об этом говорится в заявлении канала.

Компания Group-IB, расследующая ход голосования, выявила факт массовой автоматизированной отправки СМС за одного участника. Выяснилось, что в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров. С них отправили более восьми тысяч сообщений. Признаков кибератак или внутренних воздействий для изменения итогов голосования не зафиксировано.

Скандал разгорелся вокруг финала шестого сезона шоу после того, как выяснилось, что дочь Алсу Микелла Абрамова победила с большим отрывом. Зрители настаивали на пересмотре итогов. Первый канал начал проверку.

