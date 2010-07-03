Все финалисты шестого сезона "Голос.Дети" объявлены победителями

Фото: Скриншот с видео Первого канала

Все финалисты шестого сезона шоу "Голос.Дети" объявлены его победителями. Об это заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время спецвыпуска проекта, который транслировался вечером 24 мая.

"Мы с компанией Talpa, людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование", – заявил он.

В итоге он объявил каждого из финалистов проекта победителем, в том числе Микеллу Абрамову, которая отказалась от участия в спецвыпуске.

Скандал разгорелся после того, как Микелла Абрамова победила с большим отрывом. Зрители настаивали на пересмотре итогов. Первый канал начал проверку.

Стало известно, что на SMS и звонки поклонники потратили почти 7 миллионов рублей. По опросу ВЦИОМ, порядка 61% зрителей, знакомых с результатами шестого сезона, назвали оценки победительницы необъективными.