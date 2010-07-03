Эрнст рассказал о судьбе шоу "Голос. Дети"

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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал РИА Новости о судьбе музыкального шоу "Голос. Дети".

По его словам, телеканал не планирует закрывать проект. "Конечно, будет новый сезон", – сказал Эрнст.

Ранее финал шестого сезона, который состоялся 26 апреля, вызвал широкий общественный резонанс.

Первый канал аннулировал итоги шоу, так как был выявлен факт автоматизированной отправки SMS за Микеллу Абрамову.

Позже состоялся спецвыпуск шоу, на котором все финалисты сезона, включая дочь Алсу, были объявлены его победителями.