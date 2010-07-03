Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на "Детской новой волне"

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Финал конкурса "Детская новая волна" в Крыму открыли победители шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова и Ержан Максим. Они исполнили премьерную песню "Это любовь", сообщает ТАСС.

По словам представителя пресс-службы музыкального мероприятия, идея дуэта принадлежит продюсеру Игорю Крутому. Он пригласил Абрамову и Максима выступить в качестве гостей "Детской новой волны".

Песню, которую спели ребята, написал Дмитрий Климашенко.

В этом году конкурс "Детская новая волна" проходит в 12-й раз, его финал 30 и 31 мая принимает "Артек". Участники из девяти стран и приглашенные звезды выступают на концертной площадке "Артек-Арена".

24 мая состоялся спецвыпуск шоу "Голос. Дети", на котором гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов. Каждый победитель получил по 1 миллиону рублей. Микелла Абрамова отказалась от участия в спецвыпуске.

Ранее Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона "Голос. Дети". Компания Group-IB выявила факт массовой автоматизированной отправки SMS за одного участника. Выяснилось, что в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров.

Скандал разгорелся, когда стал известно, что Микелла Абрамова одержала победу в конкурсе с большим отрывом. Более 60% зрителей назвали оценки победительницы необъективными.

