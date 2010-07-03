Дочь Алсу передала свой выигрыш в "Голос. Дети" фонду

Фото: youtube.com/Голос Дети

Выигрыш победительницы вокального шоу "Голос. Дети", дочери Алсу Микеллы Абрамовой перевели татарстанскому фонду имени Анжелы Вавиловой, заявил его председатель Владимир Вавилов.

"Вы понимаете, когда (Абрамова – Прим.ред.) стала победителем шоу "Голос", 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток", – цитирует Вавилова ТАСС.

Ранее Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона "Голос. Дети". Компания Group-IB выявила факт массовой автоматизированной отправки SMS за Абрамову. Выяснилось, что в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров.

Позже состоялся спецвыпуск шоу, на котором все финалисты шестого сезона, включая дочь Алсу, были объявлены его победителями. При этом Абрамова от участия в спецвыпуске отказалась.