Депутат ГД предложил наградить разработавших вакцину от COVID-19 российских ученых

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль предлагает наградить российских ученых, которые разработали вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Давайте сегодня выйдем с ходатайством о том, чтобы как-то поощрить или морально поддержать, или наградить наших ученых", – заявил депутат на совещании по вопросу готовности образовательных организаций к обеспечению охраны здоровья детей.

По словам парламентария, сделать это необходимо, поскольку они первыми в мире создали вакцину против коронавируса.

Согласно данным ВОЗ на 28 августа, в мире зафиксировали более 24 миллионов случаев заражения, свыше 821 тысячи человек скончались.

Всего в РФ выявлено 980 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 914 летальных исходов, выздоровели 798 466 человек.

Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 зарегистрировало министерство здравоохранения РФ. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Он был назван "Спутник V".

Ранее начались поставки российской вакцины от COVID-19 для пострегистрационных испытаний.