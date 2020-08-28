Депутат ГД предложил наградить разработавших вакцину от COVID-19 российских ученых

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль предлагает наградить российских ученых, которые разработали вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Давайте сегодня выйдем с ходатайством о том, чтобы как-то поощрить или морально поддержать, или наградить наших ученых", – заявил депутат на совещании по вопросу готовности образовательных организаций к обеспечению охраны здоровья детей.
По словам парламентария, сделать это необходимо, поскольку они первыми в мире создали вакцину против коронавируса.
Согласно данным ВОЗ на 28 августа, в мире зафиксировали более 24 миллионов случаев заражения, свыше 821 тысячи человек скончались.
Всего в РФ выявлено 980 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 914 летальных исходов, выздоровели 798 466 человек.
Первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 зарегистрировало министерство здравоохранения РФ. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Он был назван "Спутник V".
Ранее начались поставки российской вакцины от COVID-19 для пострегистрационных испытаний.
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