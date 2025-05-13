"Сити": куда сходить в Москве на этой неделе

Команда проекта "Сити" рассказала, куда стоит сходить в Москве на этой неделе.

В центре "Зотов" проходит выставка "Вокруг хлеба". Она рассказывает, как пекари работали в здании хлебозавода в годы Великой Отечественной войны. Там представлены посуда, оборудование, а также ингредиенты, которые заменяли муку.

Мюзикл на воде "Буря. Остров Волшебства" показывают в "Москвариуме". В спектакле можно увидеть артистов, лазерные проекции, живую музыку, 15-метровый водопад, выступления дельфинов и морских котиков.

Подробнее – в программе "Сити".