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03 марта, 16:45

Культура

"Сити": в каких номинациях фильм "Анора" получил "Оскар"

"Сити": в каких номинациях фильм "Анора" получил "Оскар"

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Команда проекта "Сити" подвела итоги прошедшей церемонии "Оскар". Кинокартина "Анора" победила в номинации "Лучший фильм года" и заработала всего пять статуэток.

Работу также отметили за режиссуру и за лучшую актерскую игру Майки Мэдисон. Режиссер Шон Бейкер стал первым в истории премии "Оскар" человеком, который забрал четыре статуэтки в один год за один и тот же фильм. Он получил премию за оригинальный сценарий, монтаж, режиссуру и лучший фильм.

Подробнее – в программе "Сити".

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