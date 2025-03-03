"Сити": в каких номинациях фильм "Анора" получил "Оскар"

Команда проекта "Сити" подвела итоги прошедшей церемонии "Оскар". Кинокартина "Анора" победила в номинации "Лучший фильм года" и заработала всего пять статуэток.

Работу также отметили за режиссуру и за лучшую актерскую игру Майки Мэдисон. Режиссер Шон Бейкер стал первым в истории премии "Оскар" человеком, который забрал четыре статуэтки в один год за один и тот же фильм. Он получил премию за оригинальный сценарий, монтаж, режиссуру и лучший фильм.

Подробнее – в программе "Сити".