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29 августа, 16:45

Город

"Сити": какие площадки фестиваля "Москва 2030" можно успеть посетить до 8 сентября

"Сити": какие площадки фестиваля "Москва 2030" можно успеть посетить до 8 сентября

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Команда проекта "Сити" составила подборку площадок фестиваля "Москва 2030", которые можно успеть посетить до 8 сентября. В "Музеоне" можно увидеть все элементы городской среды, понаблюдать за съемочным процессом в "Киногороде" или заняться серфингом. В ЦВЗ "Манеж" представлена гигантская выставка достижений столичного транспорта.

Вдобавок к этому, в "Лужниках" можно заняться различными видами спорта и рассмотреть городскую спецтехнику. Подробнее – в программе "Сити".

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
Программа: Сити
городфестиваливидеоАнастасия Арсланова
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