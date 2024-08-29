"Сити": какие площадки фестиваля "Москва 2030" можно успеть посетить до 8 сентября

Команда проекта "Сити" составила подборку площадок фестиваля "Москва 2030", которые можно успеть посетить до 8 сентября. В "Музеоне" можно увидеть все элементы городской среды, понаблюдать за съемочным процессом в "Киногороде" или заняться серфингом. В ЦВЗ "Манеж" представлена гигантская выставка достижений столичного транспорта.

Вдобавок к этому, в "Лужниках" можно заняться различными видами спорта и рассмотреть городскую спецтехнику. Подробнее – в программе "Сити".