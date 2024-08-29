Более 1,3 миллиона квадратных метров асфальта обновили на МКАД в 2024 году

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Более 1,3 миллиона квадратных метров асфальта обновили на МКАД в этом году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. Он добавил, что асфальт заменили на 10 участках внутренней стороны и 15 участках внешней, а также на двух транспортных развязках – Дмитровской и Волоколамской.

Здание Рижского вокзала открывается 1 сентября, возобновляется движение электричек на станции Москва-Рижская, сообщили в ОАО "РЖД".

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