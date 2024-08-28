Сборку отечественного автомобиля показали на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Гостям выставки "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" 900 раз показали робототехническое и мультимедийное шоу сборки автомобиля "Москвич-3". Автозаводу на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" посвятили интерактивную экспозицию, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" уже стала самой посещаемой за всю историю Манежа. Здесь гости могут увидеть процесс производства автомобилей с помощью роботизированных установок в экспозиции завода "Москвич", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Гостей приглашают увидеть основные этапы производства автомобиля – сварку и соединение кузова с трансмиссией. Это происходит с помощью инновационных роборук, которые и собирают машины.

В экспозицию включили весь модельный ряд бренда, в том числе кроссовер "Москвич-3", седан "Москвич-6" и кроссовер "Москвич-8".

Между тем на сайте Музея транспорта Москвы появились виртуальные туры по экспозициям "Мечта москвича" и "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра". Они проходили в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ. Выставка "Мечта москвича" была основана на реальных событиях. Она рассказывает об истории советских автомобилей марки "Москвич". В экспозицию включили серийные машины, их прототипы и гоночные болиды.

