"Сити": подборка культурных мероприятия до 7 июля

Команда проекта "Сити" составила подборку столичных мероприятий до 7 июля. Так, 6 июля в парке "Красная Пресня" состоится музыкальный фестиваль "Солома", организованный Москвой 24.

Кроме того, 4 июля в прокат выйдет российское фэнтези "Самая большая Луна" про энергетических вампиров, а также драма об НЛО "Контакты". Вдобавок к этому, 5 июля на площадке Summer stage пройдет концерт группы Tesla Boy.

Подробнее – в программе "Сити".