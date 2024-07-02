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02 июля, 14:00

Культура

"Сити": подборка культурных мероприятия до 7 июля

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Команда проекта "Сити" составила подборку столичных мероприятий до 7 июля. Так, 6 июля в парке "Красная Пресня" состоится музыкальный фестиваль "Солома", организованный Москвой 24.

Кроме того, 4 июля в прокат выйдет российское фэнтези "Самая большая Луна" про энергетических вампиров, а также драма об НЛО "Контакты". Вдобавок к этому, 5 июля на площадке Summer stage пройдет концерт группы Tesla Boy.

Подробнее – в программе "Сити".

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