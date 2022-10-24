"The City": кинопремьеры на последней неделе октября

В прокате вышел фильм "Либерия: охотники за сокровищами" с Тихоном Жизневским и Алексеем Серебряковым. В центре сюжета – Илья, который неожиданно находит доказательства существования библиотеки Ивана Грозного. Теперь молодого человека преследуют темные силы. Ключи-подсказки разбросаны по всей России: от Вологды до Нарьян-Мара, на суше, под водой и в тайных подземельях Кремля.

Также вышла комедийная кинолента "Грозный папа" – по сюжету знаменитая картина с Иваном Грозным и его сыном оживает. Царь ранит своего наследника и, чтобы все исправить с помощью магии, отправляется в прошлое. Но волшебный артефакт путает эпохи, поэтому Иван Грозный попадает в XXI век. Так он знакомится с Никитой Осиповым – археологом, который тоже не может найти общий язык с детьми.

24 октября выходит последняя серия первого сезона "Дома Драконов". Большая часть первого сезона – это экспозиция. Основная сюжетная интрига – сражение за трон наследников дома Таргариен, которую во вселенной "Игры Престолов" называют "танцем драконов". Танец начинается только в финале сезона.

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