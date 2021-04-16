"The City": стендап

16 апреля, 15:00
Стендап – это новый рэп. Комики выпускают шоу на YouTube, снимаются в кино и записывают подкасты. Как это произошло? Какие есть виды стендапа и можно ли с нуля стать стендап-артистом?
Главный секрет популярности стендапа – его доступность. Подняться на сцену и зачитать несколько шуток может каждый, правил никаких нет. Есть только вы и ваша аудитория. Можно говорить честно и на любые темы, не подбирая выражений.
Различают несколько видов стендапа. Новички начинают с выступления на 3 минуты и с опытом увеличивают продолжительность до 10 минут. Высшим уровнем считается сольный концерт, который длится от получаса до двух часов.
Лучше всего стендап смотреть вживую – это особая энергетика зала и возможность взаимодействия артиста с публикой. В Москве есть несколько специализированных площадок, где выступают комики: StandUp Store на Петровке, Стендап патрики на Садовой-Кудринской и самый первый клуб в Москве – Stand Up Club #1 на Арбате. Подробнее – в сюжете проекта The City.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: