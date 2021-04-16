"The City": стендап

Стендап – это новый рэп. Комики выпускают шоу на YouTube, снимаются в кино и записывают подкасты. Как это произошло? Какие есть виды стендапа и можно ли с нуля стать стендап-артистом?

Главный секрет популярности стендапа – его доступность. Подняться на сцену и зачитать несколько шуток может каждый, правил никаких нет. Есть только вы и ваша аудитория. Можно говорить честно и на любые темы, не подбирая выражений.

Различают несколько видов стендапа. Новички начинают с выступления на 3 минуты и с опытом увеличивают продолжительность до 10 минут. Высшим уровнем считается сольный концерт, который длится от получаса до двух часов.

Лучше всего стендап смотреть вживую – это особая энергетика зала и возможность взаимодействия артиста с публикой. В Москве есть несколько специализированных площадок, где выступают комики: StandUp Store на Петровке, Стендап патрики на Садовой-Кудринской и самый первый клуб в Москве – Stand Up Club #1 на Арбате. Подробнее – в сюжете проекта The City.