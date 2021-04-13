В РСТ рассказали об альтернативных направлениях для отдыха вместо Турции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал об альтернативных Турции направлениях отдыха для россиян.

"На самом деле продукт России очень диверсифицирован. Можно выбрать Сочи, Анапу, Крым – есть места и билеты... Присмотритесь: есть и тот же Калининград, Санкт-Петербург и все, что рядом. Если короткие выходные, их можно заполнить", – отметил Барзыкин в разговоре с RT.

Он также не стал отрицать возможность поездок за рубеж, однако напомнил, что по всему миру продолжают действовать коронавирусные ограничения, которые отражаются на сфере туризма.

"Можно посмотреть – более 30 зарубежных направлений готовы нас принять. Но особый режим, повышенные риски все равно присутствуют", – пояснил вице-президент.

Ранее стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.

Туристы, которые уже приобрели туры в Турцию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям. А те, кто сейчас отдыхает на турецких курортах, смогут вернуться в оговоренные ранее сроки или по договоренности с туроператором перенести дату вылета на более раннее время.