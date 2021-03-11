"Цифра дня": 25 градусов

Телеканал в рубрике "Цифра дня" показал, насколько может вырасти температура в Москве через два дня.

Глава Гидрометцентра заявил, что показатели на столбиках термометров могут увеличиться на 25 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.