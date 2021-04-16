Туры в Россию для желающих привиться от СOVID-19 организовали в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туры в Россию для желающих привиться от коронавируса организовывают в Европе. Об этом сообщает "Мир 24".

Так, студент из Германии Стивен Эшнер рассказал, что привился российской вакциной "Спутник V" из-за большого доверия к ученым.

"Мой отец – пациент из группы риска и я делаю это фактически для него, потому что хочу защитить свою семью и не хочу тащить вирус домой", – отметил Эшнер.

Кроме того, туры за вакциной в РФ в настоящее время хотят организовать и в Турции. Однако, как это будет происходить, пока непонятно, потому что авиасообщение между странами остановлено до 1 июня.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес, заболевший COVID-19, заявил, что легко перенес заболевание благодаря российскому препарату "Спутник V".