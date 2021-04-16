Москвичей предупредили о возвращении ночных заморозков

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Заморозки вернутся в Москву и Подмосковье на следующей неделе. Такой прогноз дала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
По данным синоптика, в ночь на 20 апреля в столичном регионе ожидается до -1 градуса. Похолодание обусловлено приходом скандинавского циклона, который вытеснит теплые антициклоны.
"Так как он (скандинавский циклон. – Прим. ред.) образовался на севере, то воздух в нем прохладный. И еще ночью воздух будет охлаждаться, поэтому вероятны заморозки", – пояснила Паршина.
В ночь на 21 апреля температура будет варьироваться от 0 до +5 градусов. Кроме того, может пойти дождь со снегом. В дневные часы температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла.
Метеоролог отметила, что до середины следующей недели дождей в столичном регионе не ожидается. При этом погода будет пасмурной.
Ранее москвичей предупредили о порывистом ветре. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе с утра пятницы, 16 апреля, до вечера субботы, 17 апреля.
До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что днем 14 апреля в столице температурный фон превышал климатическую норму на 10 градусов. Таким образом, температура в Москве достигла июньских значений.
"Атмосфера": в столице побит второй температурный рекорд
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