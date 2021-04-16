Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порывистый ветер ожидается в столичном регионе. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра РФ.

"Погода в Москве потенциально опасна. Порывистый ветер", – заявили в пресс-службе.

Там уточнили, что предупреждение будет действовать с утра пятницы, 16 апреля, до вечера субботы. Кроме того, желтый уровень погодной опасности также объявлен в Подмосковье.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что температура в Москве достигла июньских значений. Он рассказал, что днем 14 апреля в столице температурный фон превышал климатическую норму на 10 градусов.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в случае резкого снижения температуры могут пострадать растения.