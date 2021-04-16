Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Порывистый ветер ожидается в столичном регионе. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра РФ.
"Погода в Москве потенциально опасна. Порывистый ветер", – заявили в пресс-службе.
Там уточнили, что предупреждение будет действовать с утра пятницы, 16 апреля, до вечера субботы. Кроме того, желтый уровень погодной опасности также объявлен в Подмосковье.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что температура в Москве достигла июньских значений. Он рассказал, что днем 14 апреля в столице температурный фон превышал климатическую норму на 10 градусов.
В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в случае резкого снижения температуры могут пострадать растения.
"Атмосфера": в столице побит второй температурный рекорд
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