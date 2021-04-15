Москвичей предупредили о первых весенних грозах в столице

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Первые весенние грозы в столице и Подмосковье прогремят в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптика центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"Что касается первых гроз, то завтра в связи с тем, что с юго-запада на нас надвигается циклоническая депрессия с центром над Украиной и связанные с ней фронтальные облака – они сегодня уже натекают, – и завтра зацепит нас эта грозовая облачность, пройдет по касательной над юго-западным, западным и северо-западным окраинам столицы и Подмосковье. Произойдет это где-то в период с 12 до 15 часов", – рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что в настоящее время включаются летние процессы, ведь при прогреве воздуха возникает более сильная конвекция, испарение, а облака начинают приобретать кучевые формы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, какое влияние может оказать аномально теплый апрель на погоду в летний период.
Он подчеркнул, что аномально высокая температура воздуха в европейской части России является обычным эпизодом, а опасения о потенциальном вреде урожаю беспочвенны.
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