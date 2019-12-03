The City: концерт The Hatters, "Открытки от художников" и "Рождество на двоих"

Группа The Hatters выступит на сцене "ВЭБ-Арены" 7 декабря. Этих ребят можно было услышать на музыкальных фестивалях: от Park Live до "Дикой мяты". А последний клип группе снял сам Эмир Кустурица. The Hatters переводится как шляпники. Они хулиганы и дебоширы, так что эпатажа на их концертах хоть отбавляй. Каждое выступление – бесконечный музыкально-театральный перформанс. Стиль музыки сами ребята определяют как "русско-цыганский уличный народный алкохардкор на душевных инструментах".

Выставка новогодних открыток от современных художников открывается в галерее Cube.Moscow в здании The Ritz-Carlton 3 декабря. Это кураторский проект галериста Веры Погодиной, которая активно поддерживает русское искусство. В списке участников – Айдан Салахова, Андрей Бартенев, Игорь Макаревич, семья Тотибадзе и другие. Все работы продаются. Цены обещают приемлемые, однако конкретные суммы не называют. Авторы используют как привычные холст, масло, акварель, так и экспериментируют с пряжей, фотографией или коллажами.

Невозможно себе представить зимние праздники без Last Christmas Джорджа Майкла. В этом году она будет звучать громче обычного. На большие экраны выходит фильм назвали "Рождество на двоих". В главной роли мать драконов Эмилия Кларк. Ее героиня работает эльфом в рождественском магазине, но мечтает стать знаменитой певицей. Все это на фоне непростых отношений с близкими и реабилитации после пересадки сердца. Сюжет, конечно, предсказуемый и в том, что нас ждет happy end, можно не сомневаться. Однако твист все же будет. Отзывы западных критиков смешанные, а вот зрителям фильм нравится. Можно смело идти всей семьей – где нужно, история вышибает слезу и вовремя заставляет смеяться. Подробнее – в сюжете проекта The City.