Молодые музыканты будут выступать на катке в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На катке "Восход" в Парке Горького молодые исполнители, группы и диджеи будут давать концерты начиная с декабря, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Выступать артисты станут на необычной площадке – в "Медиарубке". Это небольшое теплое помещение с панорамными стеклянными окнами, обращенными на каток", – говорится в сообщении.

Посетители смогут не только слушать артистов, но и видеть их в окнах-витринах.

Планируется, что концерты будут проводить по пятницам, субботам и воскресеньям с 19:00 до 23:00.

"Уже определены те музыканты, которые будут играть для публики в декабре. Среди них группы "Летать", Ivanovna, "Хмурый", The Neopolitans, Haru. Однако Парк Горького предлагает исполнителям присылать заявки с примерами своего творчества, чтобы выбрать тех, кто будет петь и играть в "Медиарубке" в январе и феврале", – говорится в сообщении.

Уточняется, что заявку нужно отправить на электронный адрес: streetartist@park-gorkogo.com. В письме нужно указать имя исполнителя или название группы, дать ссылки на альбомы, клипы и видео живых выступлений.

Ранее Сергей Собянин пригласил горожан на катки в Парке Горького и на ВДНХ. Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября.

Каток в Парке Горького в этом году стал еще больше: его площадь составляет почти 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на нем могут находиться порядка шести тысяч человек.

У главного входа на каток находится центральный двухэтажный павильон общей площадью две тысячи квадратных метров с зоной проката. На катке работает 23 точки общественного питания. Восемь теплых фуд-кортов располагаются на втором этаже Центрального павильона, десять – на Центральной аллее и шесть – в зоне "Очаг".

В будни каток можно посетить с 10:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 24:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – нерабочий день. Цены билетов будут варьироваться в пределах 400–800 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.

Каток на ВДНХ разделен на три зоны. Основная зона площадью около 16 тысяч квадратных метров доступна для всех посетителей. Это широкие ледовые дорожки вдоль центральной части катка.

В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Понедельник – технический день. Цена билетов – от 140 рублей в зависимости от времени сеанса и дня недели.

Всего в городе к Новому году откроют 1418 катков. Из них 1215 будут с естественным ледовым покрытием и 203 – с искусственным.

